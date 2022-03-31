"Dünya tarihinde görülmemiş olay" diyerek paylaştı: Şanlıurfa'da 17 koyun gözaltında
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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa Ceylanpınar'da bir vatandaşa ait 17 koyunun Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığını ve hayvan hapishanesine götürüldüğünü belirtti. Tanal, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Dünyada böyle bir olay yok. Yeni doğan, kuzular, annelerinden ayrı düştü. Süt içmesi gereken kuzuları, annelerini hapsederek cezalandırmayın. Koyunların cezai mesuliyeti yok, serbest kalmalılar" ifadelerini kullandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde eşine benzerine rastlanmayan bir olay yaşandı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın iddiasına göre Urfa Ceylanpınar'da bir vatandaşa ait 17 koyunun Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü özel güvenlikçileri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.
Tanal, sosyal medya hesabından Urfa Valiliğini ve Tarım Bakanlığını etiketleyerek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Şanlıurfa Ceylanpınar Çaylı Köyü'nde hemşerimizin 17 koyunu, TİGEM özel güvenlikçileri ve askerler tarafından gözaltına alındı. Koyunları, Ceylanpınar TİGEM İşletmesi'nin Gümüşsu merkezindeki 'Hayvan Cezaevi'ne hapsettiler. Hemşerimin koyunları serbest bırakılsın.
Yeni doğan, kuzular, annelerinden ayrı düştü. Süt içmesi gereken kuzuları, annelerini hapsederek cezalandırmayın. Koyunların cezai mesuliyeti yok. Gözaltı, hapsetme işlemi, suç işleyen ve cezai sorumluluğu olan insanlara yönelik uygulanır. Dünyada hiçbir hukuki düzenlemede hayvanlar gözaltına alınmaz, hapsedilmez."
Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arazisine önceki dönemlerde de vatandaşların koyunları girdiği için gözaltına alınmış, CHP Milletvekili Mahmut Tanal bu konuyu TBMM gündemine de getirmişti.