"Dünya tarihinde görülmemiş olay" diyerek paylaştı: Şanlıurfa'da 17 koyun gözaltında

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde eşine benzerine rastlanmayan bir olay yaşandı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın iddiasına göre Urfa Ceylanpınar'da bir vatandaşa ait 17 koyunun Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü özel güvenlikçileri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

"KOYUNLAR SERBEST BIRAKILMALI"

Tanal, sosyal medya hesabından Urfa Valiliğini ve Tarım Bakanlığını etiketleyerek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Şanlıurfa Ceylanpınar Çaylı Köyü'nde hemşerimizin 17 koyunu, TİGEM özel güvenlikçileri ve askerler tarafından gözaltına alındı. Koyunları, Ceylanpınar TİGEM İşletmesi'nin Gümüşsu merkezindeki 'Hayvan Cezaevi'ne hapsettiler. Hemşerimin koyunları serbest bırakılsın.

"KOYUNLARIN CEZAİ MESULİYETİ YOK"

Yeni doğan, kuzular, annelerinden ayrı düştü. Süt içmesi gereken kuzuları, annelerini hapsederek cezalandırmayın. Koyunların cezai mesuliyeti yok. Gözaltı, hapsetme işlemi, suç işleyen ve cezai sorumluluğu olan insanlara yönelik uygulanır. Dünyada hiçbir hukuki düzenlemede hayvanlar gözaltına alınmaz, hapsedilmez."

ARAZİYE GİRMELERİ TBMM GÜNDEMİNE TAŞINMIŞTI

Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arazisine önceki dönemlerde de vatandaşların koyunları girdiği için gözaltına alınmış, CHP Milletvekili Mahmut Tanal bu konuyu TBMM gündemine de getirmişti.