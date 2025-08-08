Dünya Sağlık Örgütü'nden Gazze İçin Acil Yardım Çağrısı

CENEVRE, 8 Ağustos (Xinhua) -- İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 7 Ağustos 2025.

Ghebreyesus perşembe günü Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de yaşanan çaresizliğin kanun ve asayişin çökmesine yol açtığını vurgulayarak, acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyan kişilerin Gazze dışına tahliyesi için insani yardım koridorlarının oluşturulması çağrısında bulundu.

"İnsanlar yalnızca açlık ve hastalıktan değil, aynı zamanda yiyecek bulmak için çaresizce yaptıkları arayışlarda da hayatlarını kaybediyor" diyen Ghebreyesus, 27 Mayıs'tan bu yana dağıtım noktalarından yiyecek almaya çalışırken 1.600'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 12.000 kişinin ise yaralandığını belirtti.

"Yetersiz beslenme çok yaygın ve açlıkla ilişkili ölümler artıyor" diyen Ghebreyesus, temmuzda yaklaşık 12.000 beş yaş altı çocuğun akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığının tespit edildiğini, bunun şimdiye kadar kaydedilen en yüksek aylık rakam olduğunu söyledi.

Ekim 2023'te çatışmaların başlamasından bu yana Dünya Sağlık Örgütü'nün Gazze'den 7.522 hastanın tahliyesine yardımcı olduğunu belirten Ghebreyesus, Gazze'de halen 14.800'den fazla hastanın acil ve özel tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğunu söyledi. Yetkili, daha fazla ülkenin hastaları kabul etmesi ve tıbbi tahliyelerin tüm mümkün yollarla hızlandırılması gerektiğinin altını çizdi. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)