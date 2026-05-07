İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden Sağlıklı Yaşam İçin Farkındalık Yürüyüşü

(İZMİR) - Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü kapsamında İzmir'de düzenlenen farkındalık yürüyüşünde konuşan İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, hareketsiz yaşamın kronik hastalıkları artırdığına dikkati çekerek, toplumda sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite bilincinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü kapsamında sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş etkinliği düzenledi. Konak Saat Kulesi önünde başlayan yürüyüşte katılımcılar, bando takımı eşliğinde Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüdü. Etkinliğe öğrenciler, sağlık çalışanları ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri yoğun katılım gösterdi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Kul, "Farkındalık yaratmak adına hareketli yaşam, sağlıklı beslenme üzerine bir farkındalık yaratma adına bugün burada öğrencilerimizle, kurum kuruluşlarımızla bir aradayız. Bugün itibarıyla Saat Kulesi'nden Gündoğdu Meydanı'na kadar bir yürüyüşümüz olacak. Bu yürüyüşümüzde Sağlık Bakanlığımızın sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam üzerine sloganlarımız var ve bu bağlamda, bu talimatlar doğrultusunda bugün farkındalık yaratma adına bu yürüyüşü yapacağız. Biz de İzmir İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu organizasyonun içerisinde zaten görev alıyoruz. Bu yürüyüşümüzde öğrencilerimiz var. Tarım İl Müdürlüğünden gelen arkadaşlarımız, katılımcılarımız var. Biz de İl Sağlık Müdürlüğü olarak hastanelerimizden gelen, diğer kurumlarımızdan çalışanlarımızla birlikte ve yine İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bandosu ile birlikte bu yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Toplumda sedanter yaşamın gittikçe arttığını dile getiren Kul, şunları kaydetti:

"Tabii toplumda sedanter yaşam gittikçe artıyor. Hareketsiz bir yaşam algısı oluşmak üzere. Özellikle kronik hastalıklar dediğimiz kalp damar hastalıkları, solunum hastalıkları, şeker hastalığı ve kanser gibi birçok kronik hastalıkta aslında az aktiviteyle de bu hastalıkların süreci biraz daha kötüleşebiliyor. Özellikle sağlıklı beslenme ve hareket ile bu hastalıkların sürecinde yavaşlamayı görüyoruz. Bu vesileyle ölümlerimizin önemli bir kısmı bu hastalıklardan olduğu için biz de Sağlık Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda hem sağlıklı beslenme üzerine hem de özellikle aktivite ve hareket etme üzerine bir bilinçlendirme ve farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Tabii bu tür hareket etme üzerine sağlıklı yaşamı kurmak için yılın bir günü değil, bu farkındalığı yaratarak her gün bu hareketi toplumumuzda artırmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten özellikle 15 yaş üstü insanımızda artık obez diyebileceğimiz bir topluluk var. Yaklaşık bu da yüzde 35-40'lara kadar varan bir durum; hem aşırı kilolu hem de kilolu diyebileceğimiz. ve bunların da yaklaşık yüzde 42'sinde hayatlarında aktivite düşmanlığı söz konusu. O yüzden biz aktiviteyi ve hareketi önümüzdeki dönem programlarımızda Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda artırarak devam ettirmeyi, vatandaşımızı da bu noktada bilinçlendirme ve farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugün onlardan birini yaşıyoruz hep birlikte."

Kaynak: ANKA