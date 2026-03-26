Ankara'da 'Orman Haftası' kutlandı

Ankara'da 21-26 Mart tarihleri arasında Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri düzenlendi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, öğrenciler tiyatro ve kukla gösterileri ile ormanların önemi hakkında bilgilendirildi.

21-26 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinliklere; Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile yaklaşık 600 öğrenci katıldı. Etkinlikler kapsamında, 'Tavşan Momo ve Arkadaşları' isimli tiyatro oyunu ve kukla gösterisi sahnelendi. Ayrıca geleneksel çocuk oyunları oynandı ve her bir öğrenciye fidan hediye edildi.

'BU ANLAMLI GÜNÜ KUTLUYORUZ'

Orman Genel Müdürü Karacabey, "Bizler Orman Haftası kutlamaları çerçevesinde 81 ilimizin tamamında; valiliklerimizin, tüm kamu kurumlarının, kuruluşlarının, özel sektörün ve toplum kuruluşlarının da katkılarıyla birlikte ve en önemlisi de bugünkü programımıza katılımlarıyla gördüğümüz öğrencilerimizle birlikte 81 ilimizde fidan dikim etkinlikleri başta olmak üzere birçok etkinlikle bu anlamlı günü kutluyoruz" dedi.

'BİLGİLENDİRİCİ FAALİYETLER GERÇEKLEŞTİRDİK'

Bu yıl da ülkenin birçok ilinde hafta boyunca birçok etkinlik yapıldığını vurgulayan Karacabey, "Biz de burada, Orman Genel Müdürlüğü merkezinde Ankaralı öğrencilerimizin bir kısmıyla bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu kutlamalarda öğrencilerimize, geleceğimizin teminatı olan yavrularımıza; ormanların önemi, ağaç sevgisi ve ormanların kurulması gibi konularda, onların anlayacakları tarzda birtakım etkinlikler düzenliyoruz. Bugün burada çocuklarımıza 'Tavşan Momo ve Arkadaşları' tiyatro gösterisini izlettik. Onlara ağacın ne olduğunu, neden önemli olduğunu, ormanların kurulmasının niçin önemli olduğunu veya bunları nasıl yapacakları konusunda bir takım bilgilendirici faaliyetler gerçekleştirdik. Bu hafta boyunca bu etkinliklerimiz devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
