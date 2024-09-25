Prof. Dr. Mehmet Haberal'a 'Medawar' Ödülü

Dünya Organ Nakli Derneğinin (TTS) 30. Uluslararası Kongresi'nde ödül töreni düzenlendi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde 22 Eylül'de başlayan kongreye, dünyanın dört bir köşesinden transplantasyonda öncü binlerce bilim insanı katıldı.

Kongrenin son gününde, Dünya Transplantasyon Derneğinin dünyanın seçkin bilim ödülü "Medawar", organ nakli konusunda çalışmalar yapan Türk bilim insanı Prof. Dr. Mehmet Haberal'a verildi.

Prof. Dr. Haberal, AA muhabirine, ödülü almaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Ödülü almanın en büyük onur olduğunu dile getiren Haberal, "Onun için öncelikle ülkemizi kuran Atatürk ve arkadaşları ile aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Benim için ödül bu ülkenin varlığıdır. Sadece vatandaşlık görevini yapıyorum." dedi.

Prof. Dr. Haberal, transplantasyonun hakikaten hastalara yeniden yaşam verdiğini kaydetti.

İnsanlara organ bağışı çağrısı yapan Haberal, önemli olanın hastalara yeniden yaşam kazandırmak olduğunu ifade etti.

"Medawar" ödülü, evrensel olarak bilimsel başarı için en seçkin dünya ödülleriyle eş değer olarak kabul ediliyor.

1990 yılından beri verilen ödül Prof. Dr. Thomas Starzl ile Prof. Dr. Sir Roy Calne gibi organ naklinde öncü isimlere de takdim edildi.

TTS 30. Uluslararası Kongresi, ABD ve Avrupa'nın ardından ilk kez İstanbul'da yapıldı.