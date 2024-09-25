Üye Girişi
Haberler

Prof. Dr. Mehmet Haberal'a 'Medawar' Ödülü

Prof. Dr. Mehmet Haberal'a 'Medawar' Ödülü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Organ Nakli Derneği'nin 30. Uluslararası Kongresi'nde Prof. Dr. Mehmet Haberal, organ nakli alanındaki çalışmaları nedeniyle 'Medawar' ödülüne layık görüldü. İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte mutlu olduğunu dile getiren Haberal, ödülünü ülkesine ve aziz şehitlerine ithaf etti. 'Medawar' ödülü, dünyada bilimsel başarı için en saygın ödüllerden biri olarak kabul edilmektedir.

Dünya Organ Nakli Derneğinin (TTS) 30. Uluslararası Kongresi'nde ödül töreni düzenlendi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde 22 Eylül'de başlayan kongreye, dünyanın dört bir köşesinden transplantasyonda öncü binlerce bilim insanı katıldı.

Kongrenin son gününde, Dünya Transplantasyon Derneğinin dünyanın seçkin bilim ödülü "Medawar", organ nakli konusunda çalışmalar yapan Türk bilim insanı Prof. Dr. Mehmet Haberal'a verildi.

Prof. Dr. Haberal, AA muhabirine, ödülü almaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Ödülü almanın en büyük onur olduğunu dile getiren Haberal, "Onun için öncelikle ülkemizi kuran Atatürk ve arkadaşları ile aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Benim için ödül bu ülkenin varlığıdır. Sadece vatandaşlık görevini yapıyorum." dedi.

Prof. Dr. Haberal, transplantasyonun hakikaten hastalara yeniden yaşam verdiğini kaydetti.

İnsanlara organ bağışı çağrısı yapan Haberal, önemli olanın hastalara yeniden yaşam kazandırmak olduğunu ifade etti.

"Medawar" ödülü, evrensel olarak bilimsel başarı için en seçkin dünya ödülleriyle eş değer olarak kabul ediliyor.

1990 yılından beri verilen ödül Prof. Dr. Thomas Starzl ile Prof. Dr. Sir Roy Calne gibi organ naklinde öncü isimlere de takdim edildi.

TTS 30. Uluslararası Kongresi, ABD ve Avrupa'nın ardından ilk kez İstanbul'da yapıldı.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel

Organ Nakli istanbul Güncel Dünya

Savaşta korkulan oluyor! İsrail'den 'Kara saldırısı için hazır olun' mesajı

Savaşta korkulan oluyor

 Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma: Tutuksuz yargılanmama karar verilsin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma

 Yanlış anlaşılmasın aşiret düğünü değil! Saatler sürdü, takı takmak için adeta yarıştılar

Yanlış anlaşılmasın aşiret düğünü değil! Saatler sürdü, takı takmak için adeta yarıştılar
Aracında kaçak ürünler yakalanmıştı! CHP'li vekilin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Aracında kaçak ürünler yakalanmıştı! CHP'li vekilin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Yiğit Bulut İsrail iddiası ne? Yiğit Bulut ne dedi? Galatasaray PAOK maçı hangi kanalda? Galatasaray PAOK maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? THY ucuz bilet kampanyası nedir, şartları ne? Varane futbolu bıraktı mı? Raphael Varane neden futbolu bıraktı? 25-26 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? PAOK 7 numara kim? Konstantelias kimdir? BUSKİ Bursa su kesintisi! 25-26 Eylül İnegöl, Karacabey, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ajax Beşiktaş maçı muhtemel 11'i ne, kadroda kimler var? Adana ASKİ su kesintisi! 25-26 Eylül Seyhan, Ceyhan, İmamoğlu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 25-26 Eylül Selçuklu, Ereğli, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı muhtemel 11'i ne, kadroda kimler var?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });