Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanlığına Habib Salim Sekaf el-Cufri seçildi

Ahmed er-Raysuni'nin istifasının ardından Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanlığına Habib Salim Sekaf el-Cufri'nin seçildiği bildirildi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Dünya Müslüman Alimler Birliği iç tüzüğünün "Başkanlık koltuğu boşalır ya da başkanın görevini yapmasının önünde herhangi bir engel olursa mevcut başkanın yardımcılarından biri, yeni genel kurul toplanana ve yeni başkan seçilene kadar başkanlık görevini devralır" şeklindeki maddesi hatırlatıldı.

Bu çerçevede Birliğin Mütevelli Heyetinin, Prof. Dr. Ahmed er-Raysuni'nin istifasının ardından mevcut dönemin sona ereceği aralık ayı sonuna kadar birliğe başkanlık etmek üzere Endonezyalı Habib Salim Sekaf el-Cufri'yi seçtiği duyuruldu.

Açıklamada yeni başkanın seçileceği Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Kurul toplantısının, Ocak 2023'te yapılacağı kaydedildi.

Endonezyalı Habib Salim Sekaf el-Cufri (68), 1986 yılında İslami İlimler alanında doktorasını tamamladı. Endonezya Sosyal İşler Bakanlığı da yapan Salim, Cakarta'daki Şerif Hidayetullah Üniversitesi ve İmam Muhammed bin Suud İslam Üniversitesine bağlı İslami ve Arap İlimleri Enstitüsü İslami İlimler Fakültesinde akademisyen olarak görev aldı.

Eski Başkan Raysuni'nin Batı Sahra açıklaması tepkilere yol açmıştı

Birliğin kurulduğu 2004 yılından itibaren başkanlığını yürüten Yusuf el-Karadavi'nin, Kasım 2018'de İstanbul'daki genel kurulda aday olmayacağını açıklamasının ardından yapılan oylamada, Karadavi'nin yardımcısı Ahmed er-Raysuni, Birliğin ikinci başkanı olmuştu.

Raysuni, ağustos ayında Fas'ta katıldığı bir televizyon programında, Cezayir'in Batı Sahra sınırındaki Tinduf bölgesine harekat düzenlemesi yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

"Moritanya'nın varlığı da Sahra gibi bir hatadır. Fas, Avrupa işgali öncesi sınırlarına geri dönmelidir" ifadelerini kullanan Raysuni'nin açıklamaları, Cezayir'de tepkilere yol açmış ve görevden alınması çağrıları yapılmıştı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği ise Raysuni'nin Batı Sahra'ya yönelik açıklamalarının kişisel düşünceleri olduğunu ve Birliği bağlamayacağını belirterek, Birliğin bu yönde bir karar almadığını ifade etmişti.

Ahmed er-Raysuni, 28 Ağustos'ta istifa ettiğini duyurmuştu.