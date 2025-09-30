Haberler

Dünya Kuduz Günü'nde Bilgilendirme Etkinliği

Küre Toplum Sağlığı Merkezi, 28 Eylül Dünya Kuduz Günü dolayısıyla vatandaşları kuduz hastalığı ve mantar zehirlenmeleri konusunda bilgilendirdi.

28 Eylül Dünya Kuduz Günü dolayısıyla Küre Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) personelleri tarafından bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında ilçe merkezinde stant açılarak vatandaşlara kuduz hastalığı ve mantar zehirlenmeleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

TSM personelleri tarafından, koruyucu tedbirler konusunda da vatandaşlar uyarıldı.

