Dünya Kahve Günü'nde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Kahve İkramı
TOGÜ Taşlıçiftlik kampüsünde öğrencilere kahve ikramı yapıldı. Tokat Meslek Yüksekokulundan öğretim görevlisi Sinan Keskin ve öğrencilerinin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlik, ilgi gördü.
Dünya Kahve Günü, sadece kahveseverleri değil tüm öğrencileri bir araya getirerek kampüste sıcak bir atmosfer oluşturdu.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel