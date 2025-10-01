Haberler

Dünya Kahve Günü'nde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Kahve İkramı

1 Ekim Dünya Kahve Günü kapsamında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde öğrencilere kahve ikramı yapıldı. Etkinlik, Tokat Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Sinan Keskin ve öğrencilerinin katkılarıyla gerçekleştirildi ve büyük ilgi gördü.

Dünya Kahve Günü, sadece kahveseverleri değil tüm öğrencileri bir araya getirerek kampüste sıcak bir atmosfer oluşturdu.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
