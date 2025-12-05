Haberler

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ertorun'dan Dünya Kadın Hakları Günü mesajı

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ertorun'dan Dünya Kadın Hakları Günü mesajı
AK Parti Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91. yıl dönümünde, kadınların toplumda daha güçlü yer almasının önemini vurguladı. Kadınların hak mücadelesinin değerine dikkat çeken Ertorun, tüm kadınların fikirlerini özgürce ifade edebileceği bir ortam oluşturmak için çalıştıklarını belirtti.

AK Parti Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91'inci yıl dönümünü ve Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ertorun, mesajında, Dünya Kadın Hakları Günü'nün kadınların hak mücadelesinin değerini hatırlatan özel bir gün olduğunu kaydetti.

Kadınların sözünün, emeğinin ve kararlılığının hayatın her alanına güç kattığını vurgulayan Ertorun, şöyle devam etti:

"Eskişehir'de yaşayan her kadının kendini güvende hissettiği, fikirlerini özgürce ifade edebildiği ve hayallerinin peşinden gidebildiği bir ortam oluşturmak için durmadan çalışıyoruz. Kadınların toplumda daha güçlü yer alması yalnızca kadınların değil, tüm toplumun geleceğini aydınlatıyor."

Kadınların eğitimden istihdama, sanattan spora, siyasetten sivil toplum çalışmalarına kadar birçok alanda varlık göstermesinin önemine dikkati çeken Ertorun, kadınların potansiyelini ortaya koyması için gerekli imkanların sağlanmasının ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıdığı 5 Aralık'ın yıl dönümünde, tarihi adımın öneminin daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Ertorun, kadınların karar mekanizmalarında çoğalması ve temsil gücünün artması için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

