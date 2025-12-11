Gelibolu'daki okul meclisleri toplandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya okul meclisi başkanı ve öğrenci üyeleri katıldı.
Gelibolu Belediye Meclis Salonu'nda toplantı, Okul Meclisi Başkanı Necati Sayın, Meclis Başkan Yardımcısı Yahya Çavuş, Zeynep Ela Yılmaz, Meclis Katibi Kaan Durcan ve öğrenci meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı.
Okul Meclisi Başkanı Sayın, toplantıda bir konuşma yaptı.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel