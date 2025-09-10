Dünya İlk Yardım Günü'nde İlk Yardımın Önemi Vurgulandı

Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Ayten Sünnetçiler, 13 Eylül Dünya İlk Yardım Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sünnetçiler, mesajında bu yılın temasının "Değişen Bir İklimde Hayat Kurtarmak" olduğunu belirtti.

Merkezin programlarına devam ettiğini ifade eden Sünnetçiler, şunları kaydetti:

"İl genelinde kuruluşumuzdan bugüne kadar toplamda 433 İlk Yardım Eğitimi ile 2 bin 385 kişisi Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalı olmak üzere toplamda 8 bin 466 kişiye ilk yardım eğitimi verilmiştir."

Sünnetçiler, ilk yardımın önemine dikkat çekmek amacıyla yarın 14.00'te Saraçlar Caddesi'nde program düzenleyeceklerini kaydetti.

Akdemir'den Süleymanpaşa Tapu Müdürlüğüne ziyaret

Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, Süleymanpaşa Tapu Müdürlüğünü ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Akdemir'in katılımıyla, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yürütmüş olduğu 2025-2028 stratejik planlar ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık toplantısı düzenlendi.

Toplantıda 2025 yılı yevmiye sayıları, artış oranları ve web yevmiye oranlarının değerlendirilmesi yapıldı.

Yeni atanan personelin oryantasyon sürecine ilişkin fikir alışverişinde bulunulan toplantıda, Akdemir ekip arkadaşlarına çalışmalarında başarı diledi.

Ergene ve Yalçın anıldı

Keşan ilçesinin eski belediye başkanı merhum Rasim Ergene vefatının 49. ve eski belediye meclis üyesi merhum Harun Yalçın vefatının 14. yılı dolayısıyla mezarı başında anıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Asri Mezarlık'ta düzenlenen törende Ergene ve Yalçın için dua edildi.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, törende, Keşan'a katkı sunan ve iz bırakanların hiçbir zaman unutulmayacağını kaydetti.

Törene Ergene ve Yalçın'ın yakınları ile belediye başkan yardımcıları, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır ve vatandaşlar katıldı.