Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Antalya'da Çocuklara Özel Etkinlik

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla çocuklara özel etkinlik düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 122 türden 1400'ün üzerinde hayvana ev sahipliği yapan parkta gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, hayvanları severek fotoğraf çektirdi.

Halat çekme ve yüz boyama aktiviteleri çocuklar tarafından ilgi gördü.

Ayrıca, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nın sahne performansı, etkinliğe katılanlara keyifli anlar yaşattı.

Programda, şarkılar eşliğinde eğlenen çocuklara hayvan sevgisi de anlatıldı.