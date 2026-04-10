Dünya Gıda Programı: Lübnan'ın güneyinde marketlerin yüzde 80 hizmet dışı ve insani yardım zorunlu

İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyinde insani yardımların "hayati bir zorunluluk" haline geldiği bildirildi.

Dünya Gıda Programı (WFP) Lübnan ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgedeki ticari faaliyetlerin durma noktasına geldiği ve halkın temel ihtiyaç maddelerine erişimde tamamen dış yardımlara bağımlı kaldığı vurgulandı.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'de marketlerin yüzde 80'inden fazlasının artık hizmet veremediği belirtilen açıklamada, "Bu durum, insanların hayatta kalabilmesi için Lojistik Kümesi (Logistics Cluster) bünyesindeki insani yardım konvoylarının kritik önemini her geçen gün artırmaktadır." denildi.

WFP Lübnan Sorumlusu Armin Wilhelm, bölgedeki son duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, yerel pazarların çökmesinin gıda güvenliği üzerinde yıkıcı bir etkiye yol açtığını belirtti.

Wilhelm, "Buradaki marketler çatışma sebebiyle hizmet veremiyor. İnsani yardım konvoyları, çatışmadan en çok etkilenen bölgede kalanların ayakta kalması için giderek daha fazla önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

WFP, Lojistik Kümesi adlı mekanizmasıyla insani kriz durumlarına etkin müdahale sağlamaya çalışıyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1888 kişi hayatını kaybetmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.