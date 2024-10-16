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Dünya Gıda Günü'nde Gıda Hakkı Vurgusu

Dünya Gıda Günü'nde Gıda Hakkı Vurgusu
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Birleşmiş Milletler tarafından kutlanan Dünya Gıda Günü'nde, gıdanın bir insan hakkı olduğu belirtilerek, evrensel erişimin gerekliliği vurgulandı. FAO Genel Direktörü, açlık ve sağlıklı beslenme sorunlarına dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından her yıl 16 Ekim'de kutlanan Dünya Gıda Günü'nde herkesin güvenli ve besleyici gıdalara evrensel erişme hakkı olduğu belirtildi.

İtalya'nın başkenti Roma'da genel merkezi bulunan FAO'da 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

FAO'nun kuruluş gününde, 1979'dan bu yana kutlanan Dünya Gıda Günü'nde bu yıl gıdanın bir insan hakkı olduğu teması işlendi. Törene katılanlar, yeterli çeşitlilikte, besleyici, uygun fiyatlı ve güvenli gıdalara evrensel erişimin gerekliliğinin altını çizdi.

FAO Genel Direktörü Çü Dongyü bu yılki Dünya Gıda Günü temasını "Daha İyi Bir Yaşam ve Daha İyi Bir Gelecek İçin Gıda Hakkı" olarak belirlediklerini ifade ederek, gıdanın temel bir insan hakkı olduğunu söyledi.

Çü, dünyayı besleyebilecek daha verimli, daha kapsayıcı, daha dayanıklı ve daha sürdürülebilir tarımsal gıda sistemleri inşa etme taahhüdünün yenilenmesi çağrısında bulundu. FAO Genel Direktörü, bu noktada aile çiftlikleri gibi küçük işletmelerin desteklenmesinin öneminin altını çizdi.

Çü, yaklaşık 730 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğuna ve 2,8 milyardan fazla kişinin sağlıklı beslenmeyi temin edemediğine dikkati çekerek, "Kaybedecek zaman yok, hemen harekete geçmeliyiz." dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de gönderdiği video mesajında, gıda sistemlerinin daha verimli, kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebilir hale gelmesi için büyük bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Etkinlikte ayrıca gelecek yılki Dünya Gıda Günü'nde FAO'nun 80. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı, bu vesileyle FAO ve İtalya'nın katkılarıyla Gıda ve Tarım Müzesi kurulacağı açıklandı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel

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