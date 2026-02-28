ABD'de 22 yıl boyunca aynı sayılarla loto oynayarak büyük ikramiyeyi kazanan talihliden, Çin'de işinden istifa edip başladığı tabut satışından milyonlar kazanan öğretmene kadar şubat ayında birçok "tuhaf" olay dünya basınında yer aldı.

Dünyada pek çok siyasi gelişmenin yanı sıra farklı ülkelerde insanları bazen şaşırtan bazen de güldüren sıra dışı ve "tuhaf" olaylar yaşanıyor.

Bu kapsamda AA muhabiri, dünya genelinde şubatta kayıtlara geçen ilginç olayları derledi.

ABD'de bir kişi, 22 yıllık inadının sonunda büyük ikramiyeyi kazandı

The Independent gazetesinde yer alan habere göre,??????? ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan ve 22 yıldır aynı sayılarla loto oynayan bir kişi, 4 Şubat'taki çekilişte 3,5 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi tutturdu.

2004 yılından bu yana hiç değiştirmeden "6-8-16-20-26-45" sayılarıyla şansını denediğini söyleyen kişi, bugüne kadar sadece küçük ödüller kazanmasına rağmen vazgeçmediğini belirtti.

Çekilişte tüm sayıları tutturan adam, sonuçları görür görmez tanıdığını ifade etti.

Kazandığı parayla emekli olmaya karar veren talihli, yeni bir ev almayı, evine spor salonu kurmayı ve eşine söz verdiği büyük havuzu yaptırmayı planladığını anlattı.

Çinli öğretmen istifa edip başladığı tabut satışından yılda 6 milyon dolar kazandı

South China Morning Post'un haberine göre, Çin'in Şandong eyaletinde yaşayan 29 yaşındaki öğretmen Liu Lisa, mesleğini bırakarak yöneldiği tabut ihracatıyla yıllık yaklaşık 6 milyon dolar ciroya ulaştı.

Liu, bölgede yetişen hafif ve kolay yanıcı pavlonya ağaçlarını kullanarak İtalya başta olmak üzere, Avrupa pazarına odaklanarak fabrikasından yılda yaklaşık 40 bin tabut ihraç ettiğini belirtti.

Çin kültüründeki "ölüm tabusu" engeline rağmen bu işe giren genç girişimci, başarısını yurt dışındaki rakiplerine oranla sunduğu uygun fiyat avantajına bağladığını ifade etti.

Sektöre dair korkusu olmadığını dile getiren Liu, "her gün ölen insanlar olduğunu ve bir gün herkesin tabuta ihtiyacı olacağını" söyledi.

Liu'nun bu girişimi, Çinli genç neslin geleneksel tabuları yıkarak cenaze endüstrisini küresel ticaret hacmine dönüştürmesinin bir örneği olarak değerlendirildi.

Dört kulaklı kedi "Dobby" internet fenomeni oldu

CBC News'ün haberine göre, ABD'nin Alabama eyaletinde nadir görülen bir genetik mutasyonla dünyaya gelen ve fazladan bir çift kulak kepçesine sahip olan "Dobby" isimli yavru kedi, sosyal medyada paylaşılması üzerine ilgi odağı haline geldi.

Kedinin bakımını üstlenen koruyucu aile, Dobby'nin duyma yetisinin normal olduğunu ancak kulaklarının yanı sıra kıvrık bir kuyruğa ve tedavi gerektiren bir çene yapısına sahip olduğunu aktardı.

Dobby'nin fotoğraflarının sosyal medya platformları Reddit ve Instagram'da yayılmasının ardından, barınağa dünyanın dört bir yanından sahiplenme başvurusu yağdı.

Nisan ayında yapılacak çene ameliyatı sonrası sağlığına kavuşacak olan kedi için aşırı yoğunluk nedeniyle başvurular geçici olarak durduruldu.

Sıra dışı görünümüyle dikkatleri üzerine çeken Dobby, tamamen iyileştikten sonra kendisi için seçilen kalıcı yuvasına kavuşacak.

Güney Kore'de bir kişi, işlediği cinayetleri ChatGPT'ye sorarak planladı

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Güney Kore polisi, 20'li yaşlarında bir kadının akıl hastalığı için kendisine reçete edilen ilaçları, bir içeceğe katıp iki kişiye vererek öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığını belirtti.

Polis, zanlının, cinayetleri planlarken ChatGPT'ye ilaçlarla ilgili "Uyku haplarını alkolle alırsanız ne olur?", "Ne kadar tehlikeli sayılır?" ve "Ölümcül olabilir mi?" gibi sorular sorduğunu kaydetti.

Zanlının bu soruları defalarca sorduğunu ve alkol ile ilaçların birlikte tüketiminin ölümle sonuçlanabileceğinin tamamen farkında olduğunu belirten polis, kadının suçunu itiraf ettiğini aktardı.

Japonya'da hem köpeklerin hem de sahiplerinin tüketebileceği atıştırmalıklar üretildi

Mainichi gazetesinin haberine göre, Japonya'da ünlü bir gıda markası, hem köpeklerin hem de sahiplerinin aynı paketten yiyebileceği yeni bir atıştırmalık serisi ürettiğini duyurdu.

"Evcil hayvanların aile üyesi olarak görülmesi" trendinden yararlanan şirket, dondurulmuş kreplerden jöleli içeceklere kadar geniş bir yelpazeye yayılan ürün serisi hazırladı."

Mart başında satışa sunulacak olan seride, markanın kurabiye ve buzlu tatlıları köpek sağlığına uygun şekilde düşük şeker ve yağ oranıyla yeniden formüle edildi.

Şirket, söz konusu girişimle "evcil hayvanlar ve ailelerinin birlikte gülümseyebileceği bir dünya" oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.