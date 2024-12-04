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Dünya Engelliler Günü'nde Oğuzlar'da Özel Etkinlik

Dünya Engelliler Günü'nde Oğuzlar'da Özel Etkinlik
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Oğuzlar Kaymakamı Tayfun Yılmaz ve Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylerle bir araya gelerek etkinlik düzenledi. Katılımcılara akşam yemeği ikram edildi ve engelli bireylerin talepleri dinlendi.

Oğuzlar Kaymakamı Tayfun Yılmaz ve Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylerle bir araya geldi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Oğuzlar Belediyesi Altınkoz Sosyal Tesisleri'ndeki etkinlikte davetlilere akşam yemeği ikram edildi.

Etkinlikte engelli bireyler ve aileleriyle sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Yılmaz, Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

Belediye Başkanı Cebeci de sevginin bütün engelleri aşabileceğini belirterek, "Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Sizlerin hayat standartlarını yükseltmek, sosyal hayata katılımlarını artırmak ve her alanda erişilebilir olmak bizim öncelikli görevimizdir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Emir Yunus Basmacı - Güncel
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