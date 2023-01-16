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Dünya Ekonomik Forumu

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Dünya Ekonomik Forumu Konferansın yapılacağı bina Bina içinden görüntüler DAVOS - Dünya Ekonomik Forumu (WEF) İsviçre'nin Davos kasabasında başlıyor.

Dünya Ekonomik Forumu

Konferansın yapılacağı bina

Bina içinden görüntüler DAVOS - Dünya Ekonomik Forumu (WEF) İsviçre'nin Davos kasabasında başlıyor. Forumda 100'den fazla ülkeden 2 bin 700'ün üzerinde katılımcı yer alacak. Beş gün sürecek zirveye siyaset ve iş dünyası liderlerinin yanı sıra Uluslararası kuruluşların temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri bir araya gelecek. Konferansın yapılacağı binanın çevresinde alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Kaynak: AA / Dursun Aydemir - Güncel

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