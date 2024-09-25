Dünya Eczacılar Günü'nde Siirt'te Öğrenciler Eczacıları Ziyaret Etti
Siirt'te devlet korumasındaki öğrenciler, Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla eczacıları ziyaret ederek bu özel günü kutladılar. Ziyarette çocuklara çeşitli ikramlar sunulurken, eczacılık mesleği hakkında bilgiler verildi.
Siirt'te Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla devlet korumasındaki öğrenciler eczacıları ziyaret etti.???????
Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki kurumlarda kalan öğrenciler düzenlenen etkinlik kapsamında kentteki eczacıları ziyaret ederek, günlerini kutladı.
Gürses Caddesi'nde bulunan bir eczaneyi de ziyaret eden öğrenciler, Eczacılar Odası Siirt Temsilcisi Zafer Yolbaş tarafından karşılandı.
Ziyarette, çocuklara çeşitli ikramlarda bulunulurken eczacılık mesleği hakkında bilgiler verildi.