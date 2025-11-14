Dünya Diyabet Günü'nde Bozyazı'da Kan Şekeri Ölçümü
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, vatandaşların kan şekeri ölçümleri yapıldı. Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezince kurulan standın amacı, diyabet hastalığına yönelik farkındalığı artırmak ve erken tanının önemini vurgulamaktı.
Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezince Kaymakamlık binasında diyabet hastalığına yönelik farkındalığı artırmak ve erken tanının önemine dikkati çekmek amacıyla kan şekeri ölçüm standı kuruldu.
Stantta görevli personel, kan şekeri ölçümlerini yaptıkları vatandaşlara hastalık hakkında bilgi verdi.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel