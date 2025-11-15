Haberler

Dünya Diyabet Günü'nde 1915 Çanakkale Köprüsü Mavi Işıklarla Aydınlatıldı

Dünya Diyabet Günü'nde 1915 Çanakkale Köprüsü Mavi Işıklarla Aydınlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla 1915 Çanakkale Köprüsü, diyabet farkındalığına dikkat çekmek amacıyla mavi ışıklarla aydınlatıldı. Etkinlik, Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

Dünya Diyabet Günü dolayısıyla 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ışıkları mavi yandı.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğünce 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında 1915 Çanakkale Köprüsü yetkililerine yapılan talep doğrultusunda köprünün mavi ışıkları Çanakkale Boğazını aydınlattı.

Lapseki İlçe Devlet Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, "Diyabetli bireyler, durumlarını yönetmek ve komplikasyonlardan kaçınmak için sürekli bakım ve desteğe ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple Uluslararası Diyabet Federasyonu tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü 2024-2026 yılları arasındaki teması, 'Diyabet ve Esenlik' olarak belirlenmiştir." denildi.

Kaynak: AA / Ercan Özçetin - Güncel
Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlamalar

Komşu ülkede peş peşe şiddetli patlamalar! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Beton parçaları üzerine düştü

23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Çabaları sonuçsuz kaldı
Anne ve oğlunun ölümünü aydınlatacak en önemli delil de bulundu

Sır olayda düğümü çözecek en önemli delil de bulundu
Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş

Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
Ece Vahapoğlu kansere yakalandı! İki aydır tedavi görüyor

Ünlü isim kansere yakalandı! Kemoterapi süreci başladı
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı

Eğer olmazsa gidecek! Juventus'tan istediği maaşa bakın
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
A Milli Takım'da sakatlık: Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı

Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı
Şarkıcılar yılbaşında paraya doyacak! Sadece bir isim döviz kazanacak

Yılbaşında paraya doyacaklar! Sadece bir isim döviz kazanacak
Hatay'da otomobilin çarptığı kadın kanala düşerek hayatını kaybetti

Bir anda kanala düştü! Genç kadının korkunç ölümü
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.