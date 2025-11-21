Haberler

Dünya Çocuk Günü'nde Özel Gereksinimli Çocuklara Destek Etkinliği

Dünya Çocuk Günü'nde Özel Gereksinimli Çocuklara Destek Etkinliği
Muş'un Bulanık ilçesinde Dünya Çocuk Günü kapsamında, Bulanık Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve öğretim görevlisi özel gereksinimli çocuklarla bir araya gelerek oyunlar oynadı ve etkinlikler düzenledi.

Muş'un Bulanık ilçesinde "Dünya Çocuk Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Bulanık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Burcu Kılıç Candemir ve çocuk gelişimi öğrencileri, Özel Bulanık Yeni Hayat Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklarla oyunlar aynayan, müzik ve drama etkinlikleri gerçekleştiren Candemir ve öğrenciler, onlara hediyeler dağıtarak güzel bir gün geçirmelerini sağladı.

Özel Bulanık Yeni Hayat Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Onur Şafek, kurumlarını ziyaret eden Candemir ve öğrencilerine duyarlılıkları için teşekkür etti.

Özel gereksinimli çocukların hatırlanmasının, onlarla vakit geçirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Şafek, çocukların yüzünde tebessüm oluşturmanın paha biçilemez bir duygu olduğunu vurguladı.

Candemir ise "Aslında Dünya Çocuk Günü'nü kutlamak için buradaydık ama en önemlisi özel gereksinimli bireylerin kendi haklarını ve varlıklarını fark etmelerine yardımcı olmak. Kurum müdürümüze ve öğretmenlerimize destekleri için teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın hepsi birer çiçek ve onların mutluluğu bizler için çok önemli." dedi.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel
