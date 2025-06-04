Dünya Çevre Günü Öncesi Çevre Koruma Etkinlikleri
Çin'in Yunnan eyaletindeki Tengchong kentinde gönüllüler, Dünya Çevre Günü öncesinde sulak alan parkında atık toplama etkinliği düzenliyor. Farkındalık artırmak amacıyla birçok etkinlik gerçekleştiriliyor.
BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Tengchong kentindeki bir sulak alan parkında atık toplayan gönüllüler görülüyor, 4 Haziran 2025.
Çin'de 5 Haziran'a denk gelen Dünya Çevre Günü öncesinde halkın çevre koruma konusundaki farkındalığını artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. (Fotoğraf: Gong Zujin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel