Dünya Çevre Günü Öncesi Çevre Koruma Etkinlikleri

Dünya Çevre Günü Öncesi Çevre Koruma Etkinlikleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Yunnan eyaletindeki Tengchong kentinde gönüllüler, Dünya Çevre Günü öncesinde sulak alan parkında atık toplama etkinliği düzenliyor. Farkındalık artırmak amacıyla birçok etkinlik gerçekleştiriliyor.

BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Tengchong kentindeki bir sulak alan parkında atık toplayan gönüllüler görülüyor, 4 Haziran 2025.

Çin'de 5 Haziran'a denk gelen Dünya Çevre Günü öncesinde halkın çevre koruma konusundaki farkındalığını artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. (Fotoğraf: Gong Zujin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ertan Yıldız'ı ifadesi ortaya çıktı! Tutuklanan Erdoğdu'ya büyük suçlama

Kilit ismin ifadesi ortaya çıktı! Tutuklanan Erdoğdu'ya büyük suçlama
İlkay'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Gemileri yaktı geliyor! İşte Süper Lig devinden istediği maaş
İsveç'te izole ada evinin fiyatı şaşkınlık yarattı

Ada üzerindeki satılık evin fiyatı şaşkınlık yarattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Jose Mourinho'nun geleceği bu maça bağlı

Mourinho'nun geleceği bu maça bağlı
Türkiye'nin en zengin kadınları arasında olan İpek Kıraç evlilik kararı aldı

Türkiye'nin en zengin kadını evleniyor! Gönlünü bir DJ'e kaptırdı
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler

Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor

Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü var
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Fenerbahçe Papara ile olan sponsorluğu iptal etti

Fenerbahçe Papara ile olan sponsorluğu iptal etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.