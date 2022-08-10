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Dünya Aslan Günü

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Aslan Diyarı hayvanat bahçesi Hayvanat bahçesinde bulunan aslanlar Aslanları görmeye gelen ziyaretçiler Ziyaretçilerin ve çocukların yavru aslanlar ile fotoğraf çekilmesi Safari aracı üstünde dinlenen aslan İki yavru aslan için pasta kesilmesi ANKARA - 10 Ağustos Dünya Aslan Günü...

Aslan Diyarı hayvanat bahçesi

Hayvanat bahçesinde bulunan aslanlar

Aslanları görmeye gelen ziyaretçiler

Ziyaretçilerin ve çocukların yavru aslanlar ile fotoğraf çekilmesi

Safari aracı üstünde dinlenen aslan

İki yavru aslan için pasta kesilmesi ANKARA - 10 Ağustos Dünya Aslan Günü dolayısıyla " Ankara'nın ilk ve tek yırtıcı hayvan parkı" Aslan Parkour'da aslanlar görüntülendi.

AA / İbrahim Saykılı - Güncel

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