Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası'nda Yarışmacılar Performanslarını Sergiledi
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SAİTAMA, 22 Mart (Xinhua) -- Japonya'nın Saitama kentindeki Saitama Super Arena'da düzenlenen ISU Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası'nda kadınlar kısa programda Belçika'dan Loena Hendrickx bir performans sergiliyor, 22 Mart 2023. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)
SAİTAMA, 22 Mart (Xinhua) -- Japonya'nın Saitama kentindeki Saitama Super Arena'da düzenlenen ISU Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası'nda kadınlar kısa programda Belçika'dan Loena Hendrickx bir performans sergiliyor, 22 Mart 2023. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel