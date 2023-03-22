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Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası'nda Yarışmacılar Performanslarını Sergiledi

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Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası'nda Yarışmacılar Performanslarını Sergiledi

SAİTAMA, 22 Mart (Xinhua) -- Japonya'nın Saitama kentindeki Saitama Super Arena'da düzenlenen ISU Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası'nda kadınlar kısa programda Belçika'dan Loena Hendrickx bir performans sergiliyor, 22 Mart 2023. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

SAİTAMA, 22 Mart (Xinhua) -- Japonya'nın Saitama kentindeki Saitama Super Arena'da düzenlenen ISU Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası'nda kadınlar kısa programda Belçika'dan Loena Hendrickx bir performans sergiliyor, 22 Mart 2023. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

22 Mart Japonya Belçika Dünya Güncel Haberler

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