Söke'de Dünür Aileler Arası Silahlı Kavga: Can Kaybı 2'ye Yükseldi

AYDIN'ın Söke ilçesinde dünür ki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 6 kişiden Doğan Işık (29) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Işık ve Demirtaş aileleri arasında kız alıp verme meselesi ve aile içi geçimsizlik nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar pompalı tüfek ve tabancayla birbirlerine ateş açtı. Olayda 7 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tarafları ayırmaya çalışan yaralılardan Umut Çabaş (38), kurtarılamadı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Hastanedeki tedavisi süren yaralılardan Doğan Işık da bugün yaşamını yitirdi. Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Diğer 5 yaralının tedavisi sürerken, Demirtaş ailesinden 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı