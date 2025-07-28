Dumlupınar'da Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçe yakınlarındaki Tüneller Kovalıpınar Değirmenderesi mevkisindeki ormanlık alandan yoğun dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile Dumlupınar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekili tarım arazilerine de sıçrayan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor.