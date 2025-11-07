Haberler

Dumanlı Yaylası'nda Çöp Yığınları Tepki Topladı

Güncelleme:
Osmaniye'nin Dumanlı Yaylası'nda doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği alan, bazı ziyaretçilerin bıraktığı çöpler nedeniyle çevre kirliliği yaşanıyor. Doğayı koruma çağrıları artıyor.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde doğası, temiz havası ve sonbaharda renk şöleniyle doğaseverlerin uğrak noktası olan Dumanlı Yaylası'nda biriken çöp yığınları, tepkiye neden oldu.

Amanos Dağları eteklerindeki 1200 rakımda yer alan Dumanlı Yaylası, sonbaharın yeşil, sarı ve kızıl tonları nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı. İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki yayla, yazın yaylacılara; sonbahar ve kış aylarında ise doğa tutkunlarına, kampçılara ve fotoğrafçılara ev sahipliği yapıyor. Ancak son günlerde doğaseverlerin bölgeye yaptıkları gezilerde, bazı ziyaretçilerin bıraktığı çöp yığınları dikkat çekti. Yaylada oluşan çevre kirliliği doğa tutkunlarının tepkisine neden oldu.

'GERİYE SADECE AYAK İZLERİ BIRAKILMALI'

Doğaseverlerden Serkan Talan, gördükleri manzaranın üzücü olduğunu belirterek, "Bu görüntüler doğanın bu güzelliğine yakışıyor mu? Doğaya geldiğimiz zaman lütfen çöplerimizi değil, sadece ayak izlerimizi bırakalım. Bu manzara bize yakışmıyor, doğamızı kirletmeyelim" dedi.

Halil İbrahim Talan ise "Doğada geriye sadece ayak izleri bırakılmalı. Atılan çöpler hem görüntü kirliliğine hem de doğaya büyük zarara neden oluyor" diye konuştu.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
