Erzincan'daki Dumanlı Tabiat Parkı beyaza büründü
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yer alan Dumanlı Tabiat Parkı, karla kaplanarak muhteşem bir kış manzarası sundu. 8 bin 964 hektarlık alanı ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yer alan ve etrafı çam ormanlarıyla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı, karla kaplandı.
Kent merkezine 70, ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan 8 bin 964 hektarlık alan üzerinde yer alan tabiat parkı, son yağışlarla beyaza büründü.
Türkiye'nin birçok noktasından her mevsim yerli ve yabancı turistleri ağırlayan tabiat parkında, kar yağışı sonrası güzel manzaralar oluştu.
Çam ormanlarıyla çevrili tabiat parkındaki kış güzelliği, dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel