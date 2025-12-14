Erzincan'daki Dumanlı Tabiat Parkı beyaza büründü

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yer alan ve etrafı çam ormanlarıyla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı, karla kaplandı.

Kent merkezine 70, ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan 8 bin 964 hektarlık alan üzerinde yer alan tabiat parkı, son yağışlarla beyaza büründü.

Türkiye'nin birçok noktasından her mevsim yerli ve yabancı turistleri ağırlayan tabiat parkında, kar yağışı sonrası güzel manzaralar oluştu.

Çam ormanlarıyla çevrili tabiat parkındaki kış güzelliği, dronla görüntülendi.