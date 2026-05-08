Endonezya'da Faaliyete Geçen Dukono Yanardağı'nda 3 Dağcı Hayatını Kaybetti
Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde faaliyete geçen Dukono Yanardağı'nın patlaması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Tahliye çalışmaları devam eden yaklaşık 20 dağcı mahsur kaldı.
KUZEY MALUKU, 8 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde faaliyete geçen Dukono Yanardağı, 8 Mayıs 2026.
Yerel polis yetkililerinin cuma günü yaptığı açıklamaya göre ülkenin Kuzey Maluku eyaletinde yer alan Dukono Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Arama ve kurtarma yetkililerinden daha önce yapılan açıklamada patlama nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 20 dağcıyı tahliye çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti. (Fotoğraf: Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua