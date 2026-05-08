Endonezya'da Faaliyete Geçen Dukono Yanardağı'nda 3 Dağcı Hayatını Kaybetti

KUZEY MALUKU, 8 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde faaliyete geçen Dukono Yanardağı, 8 Mayıs 2026.

Yerel polis yetkililerinin cuma günü yaptığı açıklamaya göre ülkenin Kuzey Maluku eyaletinde yer alan Dukono Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Arama ve kurtarma yetkililerinden daha önce yapılan açıklamada patlama nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 20 dağcıyı tahliye çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti. (Fotoğraf: Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua