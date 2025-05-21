Dukono Yanardağı'nda Patlama: 1600 Metre Yüksekliğe Kül Püskürdü

Dukono Yanardağı'nda Patlama: 1600 Metre Yüksekliğe Kül Püskürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletindeki Dukono Yanardağı, sabah saatlerinde meydana gelen patlama ile 1600 metre yüksekliğe kül püskürttü. Yetkililer, çevre sakinlerine maske takmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde yer alan Dukono Yanardağı, meydana gelen patlamanın ardından 1600 metre yüksekliğe kül püskürttü.

Antara News'in haberine göre, Yanardağ Gözlem Postası (PGA), patlamanın yerel saatle sabah sularında olduğunu açıkladı.

Açıklamada, deniz seviyesinden 1087 metre yüksekliğindeki yanardağın, patlamanın ardından 1600 metre yüksekliğe kül püskürttüğü bildirildi.

Yetkililer, yanardağ çevresinde yaşayanlara maske takmaları uyarısında bulundu.

Dukono Yanardağı, Endonezya'nın en aktif yanardağlarından biri olarak biliniyor.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın kontak kapatacak

Yarına dikkat! İstanbul'da hayatı felç edecek bir grev var
Altay Bayındır UEFA Avrupa Ligi'nde tarihe geçmeye hazırlanıyor

Altay Bayındır tarihe geçiyor
18 milyon liraya restore edilen dev tapınak bir anda çöktü

18 milyon liraya restore edilen dev tapınak yerle bir oldu
Bodrum otel ve plaj fiyatları cep yakıyor

Tatilcilerin cebi yanacak! Bodrum'da plaj fiyatı akılalmaz boyutta
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi

Operasyon düzenlenen evden İmamoğlu'nun sakladığı telefon çıktı
Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor

İstanbul'un ardından bir şehre daha metrobüs geliyor
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.