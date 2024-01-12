Dükkanın satılması konusunda tartışma yaşandı

DÜKKANIN SATILMASI KONUSUNDA TARTIŞMA YAŞAMIŞLAR

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde amca Hüseyin Selam'ın (53), tartıştığı yeğeni Ekrem Selam'ı (20) tabancayla vurup yaraladıktan sonra intihar ettiği olayda detaylar ortaya çıkmaya başladı. İddiaya göre Ekrem Selam'ın babasının da ortak olduğu amcası Hüseyin Selam'ın işlettiği simit dükkanının satışı ile ilgili anlaşmazlık yaşadığı öğrenildi. Hüseyin Selam'ın dükkanı satmak istediği, Ekrem Selam'ın da buna karşı çıktığı belirtildi. Yaşanan tartışma sonucu çıkan kavgada Hüseyin Selam'ın, yeğeni Ekrem Selam'ı vurduktan sonra, yaşadığı pişmanlıkla intihar ettiği belirtildi.