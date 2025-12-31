Irak'taki son yağışlarla birlikte Duhok barajlarının su seviyesi gözle görülür şekilde arttı

Irak'taki son yağışların ardından Duhok kentindeki, Duhok, Hens, Keşkan ve Beduhe barajlarında yaklaşık 2 milyon 500 bin metreküplük su artışı kaydedildi.

Barajlardaki son duruma ilişkin AA muhabirine konuşan Duhok Barajları Müdürü Ferhad Muhammed Tahir, Duhok Barajı'nın su kapasitesinin 52 milyon metreküp olduğunu belirtti.

Tahir, son yağışın ardından Duhok Barajı'nın suyunda 16 santimetrelik bir yükselme gerçekleştiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu da 200 bin metreküp suyun depolanması anlamına geliyor. Geçen yıl bu vakitlere kadar Duhok Barajı'na 40 mm yağış düşmüştü. Ancak bu yıl, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 178 mm'den fazla yağış düştü."

Su seviyesindeki artışın iyi bir gelişme olduğunu ifade eden Tahir, bunun hem tarım sektörü hem Duhok halkının içme suyu ihtiyacı için faydalı olduğunu dile getidi.

Duhok vilayeti sınırları içinde Duhok Barajı dışında iki önemli baraj daha bulunuyor. Bunlardan biri Şeyhan ilçesi sınırları içindeki Hens Barajı, diğeri ise Sımel ilçesi sınırları içindeki Keşkan Barajı.

Tahir, yaklaşık 7 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip Hens Barajı hakkında da şunları söyledi:

"Son 24 saat içinde 1 milyon 800 bin metreküp su artışı oldu. Geçen yıl bu döneme kadar Hens Barajı'na 90 mm yağış düşmüştü ancak bu yıl geçen yıla kıyasla 380 mm yağış düştü ve bugün Hens Barajı taşma seviyesine ulaştı."

Tahir, Keşkan ve Beduhe barajlarının su seviyesinde de önemli artış görüldüğünü sözlerine ekledi.