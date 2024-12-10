Düğünlerde Silah Kullanımına Dikkat: 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' Konferansı

Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düğün, nişan ve kutlamalarda silah kullanımına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla, "Mutluluğa Kurşun Sıkma" konferansı düzenlendi.

Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düğün, nişan ve kutlamalarda silah kullanımına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla konferans gerçekleştirildi.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, buradaki konuşmasında, asker uğurlamada, kınada, spor müsabakaları sonrasında gelişigüzel silah atılmasının Türk halkının gündeminden kalkması gerektiğini belirterek, "Gelişigüzel silah atma kültürümüzde de yok. Kültürümüze ve kanunlara uygun şekilde yaşayalım. Bilinçsiz şekilde düğünlerde, konvoylarda silah atmayalım." dedi.

Konferansta yorgun mermi, düğün, nişan gibi etkinliklerde silah kullanımına ilişkin bilgi verildi. Yasal yaptırımların da anlatıldığı konferans, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Konferansa Kaymakam İsmail Altan Demirayak, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlhan Evcimen, mahalle ve köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.