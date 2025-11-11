Düğünlerde Havaya Ateş Eden 5 Kişi Yakalandı

ŞANLIURFA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda düğünlerde silahla havaya ateş eden 5 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Halfeti, Bozova ve Suruç ilçelerinde düğünlerde havaya ateş edenlerin yakalanması için çalışma başlattı. Düğünlerde çekilen görüntü ve sosyal medyada paylaşılan videoları inceleyen ekipler, silahla ateş eden 5 kişiyi tespit etti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Ekiplerin aramalarında 6 tabanca, 3 av tüfeği, 7 şarjör, bir tüfek dürbünü ve 958 farklı çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.