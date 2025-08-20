Düğünlerde Havaya Ateş Açan 9 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düğünlerde havaya ateş açtıkları iddiasıyla yakalanan 9 kişiden biri tutuklandı. Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda 7 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirdi.
Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akça ve Çevresu köylerinde düğünlerde havaya ateş açanların tespiti ve yakalanması için çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 7 tabanca ve çok sayıda fişeği ele geçirdi.
Operasyonlar kapsamında M.Ö, G.Ö, H.T, U.T, M.T, Ş.T, A.T, Z.Ç. ve E.A. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel