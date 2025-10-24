Haberler

Düğünden Sonra Kayınbabayla Damadı Arasındaki Kanlı Hesaplaşma

İstanbul Sancaktepe'de düğünden birkaç saat sonra kayınbaba, damadı ve arkadaşlarını öldürdü. Olayla ilgili kayınbaba ve 18 yaşından küçük oğlu tutuklandı.

İstanbul Sancaktepe'de düğünden sonra damadını ve beraberindeki 2 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kayınbaba ile 18 yaşından küçük çocuğu tutuklandı.

Abdurrahmangazi Mahallesi Gündüz Sokak'ta gece saatlerinde otomobille gelen 4 kişi, silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araçtaki Taner ve Edip Güçin ile Adıgüzel Kılıçkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Saldırı sırasında araçta bulunan Adem Kaya'nın ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Şüpheli Mahir G. (45), suçta kullandığı silahla yakalandı. Olay sırasında Mahir G'nin yanında bulunan 18 yaşından küçük M.G. ile Y.G. isimli oğulları da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mahir G. Asayiş Şube Müdürlüğüne, 18 yaşından küçük 2 şüpheli de Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

Şüpheli Mahir G'nin maktul Edip Güçin'in (25) amcası ve aynı zamanda kayınbabası, Taner Güçin'in ise Edip Güçin'in yeğeni olduğu öğrenildi. Diğer maktul Adıgüzel Kılıçkan ile saldırı sırasında kaçan Adem Kaya'nın ise Edip Güçin'in arkadaşları olduğu belirlendi.

Düğününden birkaç saat sonra saldırıya uğradı

Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, maktul Edip Güçin ile Y.G'nin saldırıdan birkaç saat önce düğün yaparak evlendiklerini, düğüne katılmayan baba Mahir G'nin damadını arayarak evinin önüne çağırdığını, sonrasında saldırıyı gerçekleştirdiğini tespit etti.

Farklı suçlardan 5 kaydı olan Mahir G. emniyetteki ifadesinde, kızının zorla evlendiğini düşündüğünü, Edip Güçin ile bir süre mesajlaşarak tartıştığını ve bu evliliği doğru bulmadığını öne sürdüğünü söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

18 yaşından küçük olan şüphelilerden Y.G. savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Savcılık, diğer şüpheliler Mahir G. ve M.G'yi ise ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakim, 2 şüphelinin de tutuklanmasına hükmetti.

Öte yandan, şüphelinin silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, zanlının araca doğru ateş ettiği, bu sırada yanında bulunan bir kişinin de araca taş attığı yer alıyor.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
