Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir düğünde bacağına yorgun mermi isabet eden Hilmi Bahar'ın tedavi süreci sonrası yapılan balistik incelemede merminin, düğüne katılan istihatteki Komiser Ümit A.'ya ait tabancadan çıktığı tespit edildi. Komiser mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde Hilmi Bahar'ın (27), katıldığı düğünde bacağına yorgun mermi isabet etmesi sonrası yapılan balistik incelemede, merminin düğünde misafir olarak bulunan istirahatteki Komiser Ümit A.'ya ait tabancadan çıktığı tespit edildi. Mahkemeye çıkarılan komiser, tutuklandı.

Olay, 11 Ekim 2025 tarihinde Cincin Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, akrabasının düğün törenine katılan Hilmi Bahar, oturduğu sırada bacağından acı hissetti. Bacağının kanadığını fark eden Bahar'ın kaldırıldığı hastanede yapılan incelemede, yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi. Deri altında bulunan mermi, 2 gün sonra operasyonla alınarak balistik incelemeye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma, düğüne ait kamera görüntülerine el koydu. Düğünde kameraya yansıyan ve havaya ateş ettiği öğrenilen isimler incelemeye alındı.

KOMİSER TUTUKLANDI

Balistik raporunda merminin, Aydın İl Emniyet Müdürlüğünde görevli ve o gün düğüne katılan istirahatteki Komiser Ümit A.'nın tabancasından çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan Ümit A., geçen perşembe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
