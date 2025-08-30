Düğünde Silahla Havaya Ateş Açan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Düğünde Silahla Havaya Ateş Açan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir düğünde havaya ateş açan 3 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli silah ve mermiler ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, düğünde silahla havaya ateş açan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Afşin Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğünde havaya ateş açılması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Havaya ateş açtığı belirlenen 3 şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 4 tabanca, 5 şarjör, 336 tabanca mermisi, 4 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

