Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, düğünde silahla havaya ateş açan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Afşin Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğünde havaya ateş açılması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Havaya ateş açtığı belirlenen 3 şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 4 tabanca, 5 şarjör, 336 tabanca mermisi, 4 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.