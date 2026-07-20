Haberler

Takı töreninde damada dana hediye ettiler

Takı töreninde damada dana hediye ettiler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de bir düğünde damadın arkadaşları, kurdelelerle süsledikleri danayı müzik eşliğinde salona getirip hayvancılık yapan damada hediye etti. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

DÜZCE'de, bir düğünde kurdelelerle süslenen dana, damada arkadaşları tarafından hediye edildi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Muncurlu köyünde, Sümeyye ve Kürşat Yılmaz çiftinin düğününde, damadın arkadaşları takı töreni için sürpriz hazırladı. Arkadaşları, kurdelelerle süsledikleri danayı, düğün salonuna müzik eşliğinde getirip, hayvancılık işi yapan damada hediye etti. Düğüne katılanlar, danayı görünce şaşırdıklarını belirtti. Gelin ve damat da arkadaşlarına kahkahalar atarak teşekkür etti ve dananın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. O anlar, bir davetli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti

Asgari ücrette tarihi değişiklik! Hükümet resmen düğmeye bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lamine Yamal'dan Messi ve Arjantinlileri çılgına çevirecek sözler

Yamal'dan Messi ve Arjantinlileri sinirden çılgına çevirecek sözler
FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım 27. sırada

Bizim Çocuklar'a bir şok daha!
Çocuklara yönelik projeleri yönetiyordu! Gizli operasyonla yakalandı

Telefonundaki iğrenç mesajlar ifşa olunca kameralara böyle baktı
15 yaşındaki Eda, son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı

15 yaşındaki Eda, son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı
Emre Mor yeni takımına imzayı attı

Emre Mor yeni takımına imzayı attı
Messi, İsrail destekçisi mi? İşte dilden dile dolaşan meselenin iç yüzü

Messi, İsrail destekçisi mi? İşte dilden dile dolaşan meselenin iç yüzü
Bozbey'in davası öncesi tansiyon yükseldi! Milletvekili ile polis arasında arbede

Duruşma öncesi tansiyon yükseldi! Vekil ile polis arasında arbede