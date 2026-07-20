Takı töreninde damada dana hediye ettiler

DÜZCE'de, bir düğünde kurdelelerle süslenen dana, damada arkadaşları tarafından hediye edildi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Muncurlu köyünde, Sümeyye ve Kürşat Yılmaz çiftinin düğününde, damadın arkadaşları takı töreni için sürpriz hazırladı. Arkadaşları, kurdelelerle süsledikleri danayı, düğün salonuna müzik eşliğinde getirip, hayvancılık işi yapan damada hediye etti. Düğüne katılanlar, danayı görünce şaşırdıklarını belirtti. Gelin ve damat da arkadaşlarına kahkahalar atarak teşekkür etti ve dananın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. O anlar, bir davetli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı