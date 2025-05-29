Düğünde Havaya Ateş Açan Başkan Yardımcısı ve Muhtar Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Aydın'ın Söke ilçesinde, bir düğünde havaya ateş açtığı belirlenen Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu ile söz konusu tabancanın sahibi olduğu tespit edilip gözaltına alınan Çalıköy Mahalle Muhtarı Yaşar Gülbudak, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Pullukçu ve Gülbudak, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşar Gülbudak'ın tabancasına ise el konuldu.

Burhan CEYHAN/AYDIN,