Düğünde Havaya Ateş Açan Başkan Yardımcısı ve Muhtar Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
Aydın'ın Söke ilçesinde düğün sırasında havaya ateş açan Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu ve muhtar Yaşar Gülbudak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Olayla bağlantılı olarak Gülbudak'ın tabancasına el konuldu.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR
Aydın'ın Söke ilçesinde, bir düğünde havaya ateş açtığı belirlenen Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu ile söz konusu tabancanın sahibi olduğu tespit edilip gözaltına alınan Çalıköy Mahalle Muhtarı Yaşar Gülbudak, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Pullukçu ve Gülbudak, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşar Gülbudak'ın tabancasına ise el konuldu.
Burhan CEYHAN/AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel