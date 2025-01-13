Düğünde Havaya Ateş Açan 3 Şüpheli Yakalandı
Samsun'un Canik ilçesindeki bir düğünde havaya ateş açan 3 şüpheli, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak adli işleme tabi tutuldu. Düğün alanında ruhsatsız tabanca ve tüfeklerle silah kullanıldığı tespit edildi.
Samsun'un merkez Canik ilçesinde düğünde havaya ateş açan 3 şüpheli yakalandı.
Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Düvecik Mahallesi'nde bir düğün sırasında silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Düğün alanında çalışma yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, 7 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız tüfek ile 6 kartuş ele geçirdi.
Düğünde silahla havaya ateş açtıkları tespit edilen 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.