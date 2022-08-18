Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düğünde gelin ve damada takı takılma şekli hayrete düşürdü! Bugüne kadar bildiklerinizi unutun

Türkiye'de gerçekleştirilen bir düğünün takı töreninde gelin ve damada takıların takılma şekli, izleyenleri gülmekten adeta kırdı geçirdi.

Başta ülkemiz olmak üzere dünyanın birçok yerinde düğünlerin en önemli kısımlarından biri olarak takı merasimi görülüyor.

İZLEYENLER GÜLMEKTEN KIRILDI

Yine Türkiye'de gerçekleşen bir düğünün takı merasimi ise izleyenleri gülmekten adeta kırdı geçirdi.

KAFALARINA VURDULAR

Konuklar, bölgenin geleneği olduğu düşünülen yöntemle birlikte ellerindeki paraları gelin ve damadın kafasına vurarak taktı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Damatlık Türkiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title