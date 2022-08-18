Düğünde gelin ve damada takı takılma şekli hayrete düşürdü! Bugüne kadar bildiklerinizi unutun

Türkiye'de gerçekleştirilen bir düğünün takı töreninde gelin ve damada takıların takılma şekli, izleyenleri gülmekten adeta kırdı geçirdi.

Başta ülkemiz olmak üzere dünyanın birçok yerinde düğünlerin en önemli kısımlarından biri olarak takı merasimi görülüyor.

İZLEYENLER GÜLMEKTEN KIRILDI

Yine Türkiye'de gerçekleşen bir düğünün takı merasimi ise izleyenleri gülmekten adeta kırdı geçirdi.

KAFALARINA VURDULAR

Konuklar, bölgenin geleneği olduğu düşünülen yöntemle birlikte ellerindeki paraları gelin ve damadın kafasına vurarak taktı.