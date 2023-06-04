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Düğünde çıkan kavgada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Düğünde çıkan kavgada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Mersin'in Bozyazı ilçesinde düğünde iki grup arasında çıkan kavgada İskender Karamık (18) bıçaklanarak öldürüldü, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde düğünde iki grup arasında çıkan kavgada İskender Karamık (18) bıçaklanarak öldürüldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gürlevik Mahallesi'nde meydana geldi. Okul bahçesinde yapılan düğünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklanan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İskender Karamık, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karamık'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Polis, kavgaya karışanları gözaltına aldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Ünal - Güncel

İskender Bozyazı Güncel Haberler

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