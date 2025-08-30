Düğünde Aranan Suçlu Yakalandı

Aydın'da, uyuşturucu ticareti suçundan 17 yıl hapis cezası bulunan Erdal Özden, akrabasının düğününe katılırken yakalandı. Polis, düğün alanı çevresinde önlem alarak Özden'i gözaltına aldı.

AYDIN'da, 'Uyuşturucu ticareti' suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erdal Özden (43), akrabasının düğününe geldiğinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan Erdal Özden'in, Osman Yozgatlı Mahallesi'nde bir akrabasının düğününe katılacağını tespit etti. Düğün alanı çevresinde tedbir alan alan polisler, Özden'i düğün yerine geldiğinde yakalayıp gözaltına aldı. Durumu öğrenen şüphelinin yakınları, polislere bir süre zorluk çıkardı. Özden, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

