Düğünde Alkollü Sürücü Kalabalığa Daldı: İki Yaralı

KARTAL'da düğünde çıkan tartışmanın ardından alkollü olduğu iddia edilen sürücü, otomobiliyle davetlilerin arasına daldı. İki kişiye çarpan otomobil, park halindeki araca çarparak durabildi. Kazanın ardından bazı davetlilerin darbetmeye çalıştığı sürücü gözaltına alınırken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi Aytekin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, düğünde iki grup arasında yaşanan sözlü tartışma, düğün çıkışında sokağa taştı. Bu sırada alkollü olduğu öne sürülen sürücü, otomobili kalabalığın üzerine sürdü. Çarpmanın etkisiyle savrulan iki kişi yaralanırken, otomobil daha sonra park halindeki bir araca çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede taraflar arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.