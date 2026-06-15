Evinin balkonundayken düğünde açılan ateşte göğsünden vurulan kadın öldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evinin balkonundayken bir düğünde tabancayla açılan ateş sonucu göğsüne kurşun isabet eden 77 yaşındaki Hedla Çin hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı ve olayda kullanılan tabanca ele geçirildi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, evinin balkonundayken bir düğünde tabancayla açılan ateşte göğsüne kurşun isabet eden Hedla Çin'in (77) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabancanın ise ele geçirildiği belirtildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı