Düğün yolunda kaza: 8 ölü, 10 yaralı (3) - Haberler

Düğün yolunda kaza: 8 ölü, 10 yaralı (3) MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ TOPRAĞA VERİLDİBalıkesir'in Dursunbey ilçesinde, Ali İhsan Güven'in (36) kullandığı 10 F 4942 plakalı süt taşıma tankeri ile çarpışan ve kazada hayatını kaybeden 10 AEA 731 plakalı minibüsün sürücüsü Süleyman Altınyurt (38) için Kırsal Çınar Mahallesi'nde ikindi namazı... MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ TOPRAĞA VERİLDİ Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, Ali İhsan Güven'in (36) kullandığı 10 F 4942 plakalı süt taşıma tankeri ile çarpışan ve kazada hayatını kaybeden 10 AEA 731 plakalı minibüsün sürücüsü Süleyman Altınyurt (38) için Kırsal Çınar Mahallesi'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın da katıldığı törende, cenaze namazı kılınan Süleyman Altınyurt Mahalle mezarlığında toprağa verildi. Yeni yatırım aracı GES'e yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? #Ekonomi | #GES — Haberler (@Haberler) June 10, 2022 Demirören Haber Ajansı / Ramazan Filiz - Güncel İhsan Güven Çınar Güncel Haberler

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