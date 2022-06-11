Düğün yolunda kaza: 8 ölü, 10 yaralı (3) - Haberler

Düğün yolunda kaza: 8 ölü, 10 yaralı (3)
Demirören Haber Ajansı - Ramazan Filiz - Güncel
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MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ TOPRAĞA VERİLDİBalıkesir'in Dursunbey ilçesinde, Ali İhsan Güven'in (36) kullandığı 10 F 4942 plakalı süt taşıma tankeri ile çarpışan ve kazada hayatını kaybeden 10 AEA 731 plakalı minibüsün sürücüsü Süleyman Altınyurt (38) için Kırsal Çınar Mahallesi'nde ikindi namazı...
MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ TOPRAĞA VERİLDİ
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, Ali İhsan Güven'in (36) kullandığı 10 F 4942 plakalı süt taşıma tankeri ile çarpışan ve kazada hayatını kaybeden 10 AEA 731 plakalı minibüsün sürücüsü Süleyman Altınyurt (38) için Kırsal Çınar Mahallesi'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın da katıldığı törende, cenaze namazı kılınan Süleyman Altınyurt Mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Yeni yatırım aracı GES'e yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? #Ekonomi | #GES— Haberler (@Haberler) June 10, 2022
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Filiz - Güncel