Düğün Töreninde Silahlı Kutlama: 1 Ölü, 2 Yaralı

TRABZON'un Çaykara ilçesinde, düğün öncesi gelin alma töreninde silahlı kutlama yapılırken Fuat Han'ın (43) hayatını kaybettiği, Betül T. (16) ve Zişan S.'nin (31) yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 1'i polis, 2 şüphelinin sorgusu sürüyor. Olayda şüphelilerin, gelin evden çıkarılırken tabancalarla yamaç arazideki mısır bahçesine peş peşe ateş açtığı, alt yolda bekleyen 3 kişinin ise seken kurşunların hedefi olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün Taşkıran Mahallesi'nde meydana geldi. Erzurum'da yaşayan Yunus B. ile evlilik hazırlığında olan Eda B., Palandöken'de 24 Ağustos'ta planlanan düğünleri öncesi, evlerinin yanındaki salonda kına merasimi düzenledi. Kına sonrası salondan çıkan aileler arasında gelin alma töreni yapıldı. Gelin kapıdan çıkarken, polis memuru Y.E.B. (28) ile akrabası M.B. (47), bellerinden çıkardığı tabancalarla ateş açtı. Bu sırada mermilerden biri Erzurum'dan ilçeye gelen damadın akrabası Fuat Han, Betül T. ve Zişan S.'ye isabet etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralılardan Fuat Han, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan yaralılardan Zişan S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralının ise durumun iyi olduğu belirtildi.

MISIR BAHÇESİNDEN SEKEN KURŞUNLAR CAN ALDI

Olay nedeniyle düğün iptal edilirken, 1'i polis 2 şüpheli gözaltına alındı. Sorgu işlemleri süren şüphelilerin, gelinin evden çıkarıldığı sırada tabancalarla yamaç arazideki mısır bahçesi içine peş peşe ateş açtığı, alt yolda bekleyen 3 kişinin ise seken kurşunların hedefi olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan, çiçeklerle süslenip üzerine 'Anamın ilk gelini, babamın ilk kızı' şeklinde yazıların bulunduğu düğün aracı da çekiciyle bölgeden kaldırılırken, Fuat Han'ın cenazesinin, otopsi işlemleri sonrası toprağa verilmek üzere Erzurum'a götürüleceği öğrenildi.