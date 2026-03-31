Boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evini bastı; 4 ölü
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşinin ailesini av tüfeğiyle öldüren Ömer Coşkun'un, düğün takılarını istemesi nedeniyle olayın gerçekleştiği öğrenildi.
DÜĞÜN TAKILARINI İSTİYORMUŞ
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Ömer Coşkun'un (26) av tüfeğiyle eşi Şadiye Nur Coşkun (22), kayınpederi Musa Girgin (51), kayınvalidesi Fatma Girgin (43) ve kayınbiraderi Yusuf Can Girgin'i (12) öldürdüğü olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Olayın ardından jandarma tarafından yakalanan odun ve kömür satış işi ile uğraştığı öğrenilen şüpheli Coşkun'un, 2 yıl önceki düğünde takılan takıları, boşanma aşamasındaki eşi ve ailesinden istediği, olayın da bu nedenle yaşandığı öğrenildi.
