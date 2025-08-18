Düğün Salonunda Kavga: Gelinin Hala Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Düğün Salonunda Kavga: Gelinin Hala Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'daki bir düğün salonunda çıkan kavgada gelinin halası Lütfiye Gökhan kalp krizi geçirerek hastanede yaşamını yitirdi. Olayda bir kişi de yaralandı.

ELAZIĞ'da bir düğün salonunda iki taraf arasında çıkan kavga sırasında gelinin halası Lütfiye Gökhan (66) geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda 1 kişi de yaralandı.

Olay, dün akşam, bir düğün salonunda meydana geldi. İki taraf arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralanırken, gelinin halası Lütfiye Gökhan fenalaşıp yere yığıldı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Lütfiye Gökhan ve yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Gökhan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gökhan'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kapadokya'da navigasyonun azizliğine uğrayan sürücü

Kapadokya'da navigasyonun azizliğine uğrayan sürücü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü

Korkutan virüs hızla yayılıyor! Binlerce kişiye bulaştı, 90 kişi öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.